Dimiten ministros del Gobierno ecuatoriano tras derrota de Noboa en consulta popular y referéndum

Tras la derrota del presidente Daniel Noboa en la consulta popular y referéndum en Ecuador, celebrados el domingo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, anunciaron el lunes su dimisión a sus cargos.

«Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador. Construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. Han concluido mis funciones como ministra de Estado«, escribió Núñez en su cuenta de la red social X sin ofrecer detalles de su renuncia.

Por su parte, Danilo Palacios, agradeció al presidente Noboa por darle «el honor» de liderar el ministerio, y a sus colaboradores y gremios productivos por el apoyo a su gestión.

Estas son las primeras dimisiones del Gobierno de Noboa después del proceso electoral del domingo.

A lo largo del lunes, algunos medios locales señalaron que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición de Noboa, pero desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia nunca se emitió un comunicado oficial sobre el tema.

Núñez y Palacios iniciaron sus funciones en noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa asumió la Presidencia por primera vez, tras ganar las elecciones extraordinarias para completar el periodo del expresidente Guillermo Lasso y fueron ratificados por Noboa en mayo pasado, cuando él fue nuevamente posesionado para un mandato completo de cuatro años.

F/Telesur