El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, calificó como «totalmente inaceptables» las posturas de Estados Unidos (EEUU) que vulneran la autonomía danesa y la autodeterminación de Groenlandia.

Tras una serie de conversaciones en Washington, el canciller reafirmó que existe un desacuerdo fundamental con la administración estadounidense, subrayando que cualquier propuesta que no respete la integridad territorial del Reino es inviable.

A pesar de la tensión diplomática, Rasmussen informó que ambas naciones acordaron mantener el diálogo mediante la creación de un grupo de trabajo especializado.

Dinamarca se mantiene firme en la defensa de su soberanía sobre el territorio ártico, dejando claro que la autodeterminación del pueblo groenlandés no es negociable frente a las ambiciones estratégicas o territoriales manifestadas por el presidente Donald Trump.

Se espera que en los próximos días se emita un comunicado conjunto con los detalles del nuevo mecanismo de negociación para intentar poner fin a este nuevo conflicto que envuelve a la Casa Blanca y a la política exterior de la Administración Trump.

T/VN