Dinamarca y Noruega rechazan ataque de EE.UU. contra territorio venezolano

Los ministros de Relaciones Exteriores de Noruega y Dinamarca rechazaron el reciente ataque militar estadounidense contra Venezuela, y enfatizaron que se debe respetar el derecho internacional, además de solicitar una desescalada y un diálogo en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas.

El canciller noruego, Espen Barth Eide, subrayó que la medida de Washington plantea graves preocupaciones jurídicas. «La intervención estadounidense en Venezuela no se ajusta al derecho internacional», declaró ante una emisora local.

Su homólogo de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, señaló a la emisora danesa DR que la situación en Venezuela representa una grave escalada, y que espera que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna rápidamente para discutir los acontecimientos.

Rasmussen también enfatizó la necesidad de defender el derecho internacional. «Debemos mantener el respeto por las reglas internacionales del juego», expresó.

T y F/ VTV