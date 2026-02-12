Diodado Cabello anuncia gran marcha de la juventud bolivariana este 12 de febrero

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que este jueves 12 de febrero se realizará la marcha más grande en la historia de la juventud bolivariana en el país.

Durante su programa Con el Mazo Dando #561, apuntó que los jóvenes saldrán a las calles de Caracas a celebrar el Día de la Juventud.

La juventud revolucionaria marchara el 12 de febrero para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, así como ratificar su postura y rotundo rechazo al bombardero realizado por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero.

T/Redacción Con El Mazo