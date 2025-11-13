Diodado Cabello: Cabello: La derecha extrema tiene un grupo de «analistas» que no analizan nada porque son tarifados

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció que hay un grupo de autodenominados «analistas» que «no analizan nada porque son tarifados».

Sobre estos personajes de la derecha, que emiten opiniones sin base, conocimiento o experiencia, señaló que «para ser analista lo primero que necesitan es tener sentido común y conocer un poquito de historia porque dicen lo que saben, termina siendo cíclica».

«Ellos se dicen analistas y lo que tiene es un tik tok (…). El que los escucha roncar cree que están durmiendo. Ellos son unos enfermitos y enfermitas, balurdos y balurdas, hacen unos análisis que no aguantan una revisada, pero mientras nosotros sigamos avanzando por este camino», apuntó.

Sostuvo que los integrantes de la derecha extremista «tienen una virtud; como tiene plata reciclan a los analistas».

«Por ejemplo ya enclosetaron a Luis Quinoñez y a Romero , y los vuelven a a sacar en tres meses como especialistas y/o asesores», advirtió.

T/Con informacion de Con el Mazo Dando