Diosdaddo Cabello: Diosdado Cabello a trabajadores de PDVSA: «Ni una gota de petróleo para el imperialismo»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa «Con El Mazo Dando», envió un mensaje a la clase petrolera venezolana, en el que hizo un llamado a proteger los hidrocarburos del país frente a las amenazas del imperialismo estadounidense.

«Ni una gota compañeros de la empresa petrolera, ni una gota, ni media gota por las malas, ustedes saben qué les estoy diciendo, que no que nada parado que permita sacar una gota de nuestro petróleo porque ese recurso es de los venezolanos y venezolanas», enfatizó.

El dirigente reafirmó que el país se encuentra más unido que nunca y destacó la necesidad de resistir ante las agresiones del gobierno estadounidense, que durante 25 semanas consecutivas ha acechado al pueblo venezolano, además de manifestar su intención de apoderarse del petróleo.

T/CO con informacion del Mazo