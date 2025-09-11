Diosdado Cabello: 24 puntos terrestres y 5 puntos navales movilizados en el estado Falcón en defensa de la soberanía

Un total de 24 puntos terrestres y cinco puntos navales se encuentran movilizados como parte del despliegue “Plan Independencia 200” para garantizar la soberanía e integridad territorial de la nación, informó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello.

“Vigilamos cada espacio, punto y sector del estado Falcón. Es un despliegue de máxima movilización en práctica de la resistencia activa”, dijo Cabello durante un pase televisivo desde la refinería petrolera de Amuay.

Destacó que la perfecta unión popular-militar-policial se mantiene alerta en el territorio occidental del país.

Además, acotó que desde la convocatoria del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) los trabajadores del sector petrolero se han incorporado en más del 86 por ciento en los cuerpos de combatientes.

“Es una resistencia que, sin duda, comienza en la resistencia prolongada y que va a probar la unión y moral de nuestro pueblo. La historia nos señala que hemos enfrentado enemigos poderosos y hemos visto el resultado victorioso”, puntualizó el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

