Diosdado Cabello advierte a Lorenzo Mendoza: «Esta pelea la vas a perder»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió este miércoles al dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza que la «pelea» que desea impulsar contra el pueblo y el gobierno nacional la perderá.

“Yo no sé quién está asesorando al señor Mendoza, pero va a perder. Se lo garantizo, y no sólo va a perder con el gobierno, sino que la va a perder con el pueblo (…)», afirmó durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando número 299.

Señaló que las empresas del comerciante venezolano se han mantenido y se han sostenido gracias a que el gobierno venezolano le llegó a entregar hasta 5 mil millones de dólares en un año, por año ¿Para qué? Para que montara empresas fuera de Venezuela”, sentenció Cabello.

El líder de la tolda roja aprovechó para aclarar el rumor de que tiene “algo” contra el empresario. “Yo no tengo nada contra ti, contra lo que representas sí tengo, bastante, pero desde hacer años (…) Desde que era un niño me preguntaba por qué esta gente y todavía 40 – 50 años después todavía esta gente se cree que son los dueños de Venezuela”, aseguró.

También Cabello se refirió al comunicado de Alimentos Polar en que aseguran que no han establecido acuerdo de precios con el gobierno nacional. «Por ahí salió un comunicado de la gente de la Polar diciendo que ellos no se habían sentado. Vas a perder esta pelea, Mendoza», enfatizó.

Así mismo, criticó a Jorge Roy Navarro por comparar la labor de los médicos y enfermeros con el trabajo de Polar. «Los médicos y enfermeros no especulan, no están robando los dólares de Venezuela, no son unos pillos; son unos trabajadores entregados, la falta de respeto es suya».

T/CO-Prensa Con el Mazo Dando

F/ Con el Mazo Dando