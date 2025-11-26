Diosdado Cabello anuncia inicio de la conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó este miércoles que la conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales comenzará este jueves con una reunión entre los enlaces de la Dirección Nacional y los jefes y jefas de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH).

“Esta conformación arranca mañana mismo, con los enlaces designados por estados con los jefes y jefas de UBCH vigentes”, señaló durante una rueda de prensa, al precisar que las asambleas comunitarias pueden iniciar ese mismo día.

Cabello explicó que la jornada se extenderá hasta el sábado y que cada jefe o jefa de UBCH deberá realizar entre tres y cuatro asambleas para avanzar en la elección de este nuevo comando. Subrayó la necesidad de cumplir con el proceso de verificación, con presencia obligatoria de las estructuras estadales y municipales del PSUV. “El procedimiento es el mismo que se utilizó para la conformación de los Comités”, recordó.

Asimismo, destacó que cada asamblea debe levantar un acta, documento que será consignado ante la Dirección Nacional para su posterior entrega al presidente Nicolás Maduro. “Eso funcionó, el pueblo sabe (…) el día sábado cerramos esta actividad; el día lunes me traen mis actas y luego viene el trabajo de hormiguita, que es la transcripción de todo el contenido”, apuntó.

Cabello señaló que esta nueva estructura responde a los lineamientos aprobados en el V Congreso del PSUV y IV de la Juventud del PSUV, donde se definió el fortalecimiento de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) como parte de la reorganización interna del partido.

T/CO