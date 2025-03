Diosdado Cabello anuncia marcha en apoyo a los migrantes venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, anunció que este martes se llevará a cabo una marcha que llegará hasta la Asamblea Nacional (AN) en apoyo a nuestros migrantes y en rechazo a quienes comenten actos violentos contra los venezolanos.

Durante la rueda de prensa de la tolda roja, invitó al Pueblo revolucionario a tomar las calles en apoyo a los migrantes.

Cabello informó además que este martes inician las nuevas jornadas de recolección de firmas, en todas las plazas Bolívar del país, en apoyo a los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador.

“Tenemos una tarea, tenemos una tarea que es la recolección de firmas para que vuelvan todos nuestros hijos”, recordó.

Destacó que a esta iniciativa “se ha sumado una cantidad de gente que no es del partido, que son familiares de los detenidos, de los secuestrados en El Salvador”.

Con la recolección de firmas se denuncia el maltrato, la violación de los derechos humanos de los venezolanos que están secuestrados por el gobierno de Nayib Bukele, «un secuestrador (…) ¿Qué delito cometieron estos venezolanos que tienen secuestrados en territorio salvadoreño? Ninguno ha cometido delito en territorio salvadoreño”.

En este sentido, enfatizó que la acción del gobierno de Bukele “es una demostración de soberbia, pero además de sumisión, utilizan el territorio de El Salvador para tener a venezolanos secuestrados sin haber cometido delitos en El Salvador. El mundo está viendo eso”.

“Esta recolección de firmas tiene que ser la voz nuestra en el mundo para denunciar con nuestra firma, con nuestra presencia, los actos de secuestro contra venezolanos en El Salvador, que nos los devuelvan, que regresen todos nuestros hijos. Y si alguien ha cometido aquí delito, se enfrentará la justicia venezolana donde los ha cometido”, sostuvo.

Por otra parte, expresó su agradecimiento por la solidaridad mostrada por los Pueblos del mundo frente al secuestro de migrantes venezolanos en El Salvador.

«Bienvenidas las manifestaciones de solidaridad con nuestro Pueblo, ante los ataques a los cuales están sometidos los migrantes», manifestó.

Recordó que Venezuela es el único país que tiene un programa para el retorno de sus connacionales, que es el Plan Vuelta a la Patria, al tiempo que subrayó que el país no espera pronunciamiento de los organismos internacionales con respecto a la violación de los derechos humanos de migrantes venezolanos en El Salvador.

«Yo en verdad no espero que el secretario general de la ONU ( António Guterres) se manifieste sobre esto, no tengo ninguna esperanza con eso, que otros organismos no tengo ninguna esperanza; hagamos lo que nosotros tengamos que hacer nosotros pero bienvenida los actos de solidaridad, de los Pueblos y Movimientos Sociales del mundo», puntualizó.

Agregó que el Pueblo salvadoreño ha manifestado su apoyo ante este hecho inaceptable de Bukele.

«Si algo le pasa a uno de esos venezolanos es responsabilidad absoluta del señor», aseveró.

