Diosdado Cabello anuncia plenaria del Congreso del PSUV para el 11 y 12 de septiembre

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó este lunes que se realizará una plenaria del Congreso de la tolda roja los días 11 y 12 de septiembre, con el propósito de evaluar y corregir las tareas trazadas por el partido.

Durante una rueda de prensa, Cabello destacó que «nuestro partido es como una escuela, pues ganamos 285 alcaldías y nos reunimos para revisar, para ver, para corregir lo que tengamos que corregir».

Recordó que en la plenaria anterior, celebrada en febrero de 2025 en La Carlota, el PSUV se planteó metas como la elección de candidatos y la consolidación de una gran victoria electoral.

Subrayó que «cuando evaluamos los resultados electorales de estas elecciones de alcaldes y gobernadores en números comparado con el 2020–2021, la fuerza revolucionaria con el PSUV en la vanguardia, han tenido un incremento de más de un millón de votos entre cada elección, pero más de 1 millón largo».

Cabello también señaló que se realizará una revisión de la organización y funcionamiento de las estructuras del PSUV a nivel estadal, municipal, de bases y en el Circuito Comunal y Comuna.

«Ahí está la territorialización del partido, ahí es donde está nuestra gente, la organización sectorial del partido», indicó. Añadió que se debatirá sobre «la nueva etapa de desarrollo económico y político con las siete transformaciones y sobre una nueva mirada a la gestión pública municipal, estadal y nacional, tomando como centro la comuna».

El dirigente concluyó que estas acciones buscan «seguir avanzando en la construcción del Poder Popular».

T/CO