Diosdado Cabello: Aquí en Venezuela todos los días capturamos droga y no matamos a nadie

Diosdado Cabello Rondón, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que en el país todos los días se incauta droga y se captura a personas vinculadas con ese delito sin necesidad de matar a nadie.

Así lo manifestó tras leer una noticia titulada «Alto Comisionado de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dicen que los ataques de Estados Unidos (EEUU) a presuntas embarcaciones de droga son inaceptables».

¿Y qué va hacer la ONU? «, interrogó al tiempo que calificó de «balurdo» el pronunciamiento ante la ausencia de medidas contra los ejecutores de estos crímenes extrajudiciales.

«Muy balurdo que sólo lo digan en lugar de abrir un juicio a los asesinos a quienes han asesinado a seres humanos,- no vamos a decir pescadores, para que nadie diga que estamos defendiendo a nadie-. Les aplican la ley marcial y los bombardean , Nosotros no hemos visto el primer gramo de droga», apuntó.

T/REDACCIÓN MAZO