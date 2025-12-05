Diosdado Cabello asegura que la vocación de poder la tiene el pueblo

“Hoy, la vocación de poder la tiene el pueblo. Este pueblo no se ha quebrado ante tanta presión por parte del imperio. Este pueblo está enfocado y unido en la construcción de su propio futuro”, aseguró el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, durante la inauguración de la Academia del Servicio de Policía en El Junquito, Caracas.

Asimismo, acotó que el “verdadero poder lo ejerce el pueblo”, aunque dijo que no fue fácil lograr este sueño del Comandante Hugo Chávez, pues, se trataba de algo totalmente nuevo para el país y causó cierta resistencia. “Había mucha discriminación cuando se comenzó a hablar de Poder Popular; incluso en las instituciones, la discriminación era fuerte y costó romper con ese paradigma”.

En ese sentido, manifestó sentirse satisfecho con lo que se vive en el país en estos tiempos, “de haberle cumplido al pueblo y a esta patria con la construcción del Poder Comunal”.

Trabajo de las comunidades

Cabello refirió que el trabajo que se hace en las comunidades del país, también se ve reflejado en la cantidad de estudiantes que se forman en esta academia, pues “muchos de estos muchachos fueron propuestos por los Consejos Comunales, lo que representa un aval para su ingreso», destacó el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Pero, este no es el único cambio que se evidencia en el territorio nacional, porque ahora el pueblo ha despertado, ha tomado conciencia sobre su labor y su compromiso pleno con la patria, por lo que cada vez está más empoderado y unido con las fuerzas militares y policiales del país.

«Difícilmente venga alguien a caerle a coba a nuestro pueblo; cuando hablas con un joven cadete, usted escucha a un ciudadano que va más allá de ser policía o militar, quien se forma en lo político, pero también en lo humano, en el sentido solidario y de conciencia nacional en cuanto a la unidad como fórmula para poder vencer», finalizó.