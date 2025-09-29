Cabello califica a la ONU de “organización esclavizada” y critica su inacción frente a conflictos globales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) opera bajo la influencia de Estados Unidos y carece de independencia para actuar en defensa de la paz mundial.

Durante una rueda de prensa, afirmó que el organismo debería ser un espacio vital para resolver los conflictos globales, pero “está esclavizado y funciona según los intereses del que les paga”, refiriéndose a EE.UU.

Cabello criticó la credibilidad de los informes de la ONU sobre Venezuela, calificándolos de “pura coba” y cuestionando la objetividad de sus evaluaciones. Señaló que estos documentos son reproducidos sin verificación y que la organización no actúa en temas de relevancia internacional, como el levantamiento del bloqueo a Cuba o las sanciones aplicadas a funcionarios de otros países, evidenciando su parcialidad.

El dirigente venezolano señaló que la ONU muestra inacción frente a situaciones críticas como la violencia que enfrenta el pueblo palestino a manos de Israel, así como la forma desigual en que se aborda la situación de Venezuela. “Niños, mujeres, ancianos son asesinados y no hay respuesta internacional. Sin embargo, si algo ocurre en Venezuela, los comunicados y sanciones no se hacen esperar”, enfatizó.

Cabello destacó que, pese a estas deficiencias, la Asamblea General mantiene cierta relevancia y resaltó discursos como el del presidente colombiano Gustavo Petro, que defendieron la humanidad ante la comunidad internacional.

También criticó a quienes utilizan la ONU para alinearse con intereses imperialistas, mencionando figuras como Javier Milei como ejemplo de este comportamiento.

Finalmente, reiteró que Venezuela mantiene una postura crítica frente al organismo por su falta de acción y subrayó que el verdadero propósito de la ONU debería centrarse en la paz, la justicia y la protección de los pueblos más vulnerables del mundo.

T/CO