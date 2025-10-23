Diosdado Cabello: Caricom no ve como un juego despliegue militar de EEUU

Los Presidentes de la Comunidad del Caribe (Caricom) tienen reservas y ya no ven como un juego el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales del mar Caribe. “Ahí está el caso de Trinidad y Tobago que ha denunciado el asesinato de dos pescadores, así como también vemos el caso del submarino” supuestamente cargado de drogas y que fue bombardeado por el Ejército norteamericano, recordó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Durante la lectura de una carta de “Patricio El Maracucho” en el programa “Con El Mazo Dando”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que este último caso “está más raro que un vendedor de patines en el desierto”. Además, precisó que EE. UU. ha bombardeado un total de siete embarcaciones y solo una es venezolana.

“Eso desmiente la matriz de opinión de que nuestro país es un puerto de drogas y deja mal parado a Donald Trump por todas las mentiras que le ha dicho el ‘señor de la guerra’, Marco Rubio, sobre el tema relacionado con drogas”, señaló la misiva.

Con respecto a la renuncia del Almirante Alvin Holsey, quien dejará el Comando Sur a finales de año, la carta sostiene que abandona su cargo “porque no está de acuerdo con los asesinatos extrajudiciales que comete el Ejército de Estados Unidos en el mar Caribe y el hostigamiento contra pescadores indefensos”.

Finalmente, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reiteró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tiene previsto sembrar falsos laboratorios de droga en zonas rurales del país para justificar “bombardeos estratégicos” por parte de EE. UU. en territorio venezolano.

F/Con el Mazo Dando