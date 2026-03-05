Diosdado Cabello: Chávez fue precursor en reconocer el gran valor de la mujer en la sociedad venezolana

Diosdado Cabello, durante el programa «Con el Mazo Dando», celebró la llegada del mes de marzo por ser el dedicado a la mujer, que ha tenido el reconocimiento durante la Revolución Bolivariana gracias al Comandante Supremo Hugo Chávez; precursor en la defensa de los derechos de la mujer dentro de la sociedad venezolana.

«Lo mejor que tiene el mes de marzo es que este es el mes de la mujer y Chávez ha sido y es precursor, al reconocer la importancia de la mujer, especialmente las dedicadas a labores en el hogar. Estaban escondidas detrás de la denominación «ama de casa», sin derechos y con eso los gobiernos de la Cuarta República resolvían ese caso», recalcó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

REDACCIÓN MAZO