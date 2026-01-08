Diosdado Cabello confirma 100 fallecidos tras ataque de EE. UU.

Durante la más reciente emisión del programa «Con el Mazo Dando» este miércoles, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció con firmeza las consecuencias humanas del reciente ataque militar contra el territorio nacional, al confirmar la muerte de 100 personas.
Al calificar el ataque del pasado 3 de enero en Caracas, Miranda y La Guaira como un «ataque bárbaro y artero», reveló que el impacto de la ofensiva deja hasta el momento 100 personas fallecidas y una cifra similar de heridos.
«Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie, no hay manera de que eso pueda ser tapado», enfatizó Cabello, asegurando que el mundo está comenzando a descubrir la magnitud de lo ocurrido de manera plena.