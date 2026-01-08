Diosdado Cabello confirma 100 fallecidos tras ataque de EE. UU.

Durante la más reciente emisión del programa «Con el Mazo Dando» este miércoles, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció con firmeza las consecuencias humanas del reciente ataque militar contra el territorio nacional, al confirmar la muerte de 100 personas.

Al calificar el ataque del pasado 3 de enero en Caracas, Miranda y La Guaira como un «ataque bárbaro y artero», reveló que el impacto de la ofensiva deja hasta el momento 100 personas fallecidas y una cifra similar de heridos.

«Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie, no hay manera de que eso pueda ser tapado», enfatizó Cabello, asegurando que el mundo está comenzando a descubrir la magnitud de lo ocurrido de manera plena.

El también vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz destacó que las víctimas no formaban parte de un conflicto armado, sino que se trataba de población civil sorprendida en la cotidianidad de sus hogares.

Según su relato, el uso de «poderosísimas bombas» alcanzó estructuras residenciales, afectando directamente a mujeres y familias enteras que se encontraban en sus casas al momento de las explosiones. «Murieron personas que no tenían nada que ver con un conflicto, civiles, mujeres que estaban en sus casas, personas que estaban en sus casas, fueron alcanzadas por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país», precisó.

T/Agencia