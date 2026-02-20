Diosdado Cabello confirma que el presidente Maduro y Cilia Flores recibieron visita consular en Nueva York

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello confirmó este viernes que el presidente de la República, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores recibieron recientemente una visita consular en Nueva York.

De acuerdo con el alto funcionario, la reunión se llevó a cabo bajo el amparo de los protocolos del derecho internacional, lo que facultó a un representante del Estado venezolano para establecer contacto directo con ambas partes

Durante la activación de los Cuadrantes de Paz, desde los Valles del Tuy, estado Miranda, reafirmó el compromiso que mantiene el Ejecutivo nacional por el retorno del jefe de Estado al país.

«Todos los días hacemos el esfuerzo y le decimos a nuestro pueblo que no hay día en que no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y Cilia, todos los días estamos haciendo diligencias. Recientemente tuvieron visita consular, les fue concedida y él ahí habla con un funcionario nuestro, de Venezuela, y puede manifestarle cualquier cosa porque es una visita autorizada por el Derecho Internacional», subrayó.

Es de recordar que desde más de un mes, el mandatario y su esposa fueron secuestrados por el Gobierno de EEUU, en medio del ataque armado perpetrado el pasado 3 de enero en Caracas.

T/VN