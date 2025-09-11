Diosdado Cabello convoca gran movimiento mundial frente amenazas de EEUU contra Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó este jueves a consolidar un gran movimiento internacional de solidaridad frente a las amenazas de agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Durante la plenaria extraordinaria del V Congreso del PSUV y IV Congreso de la JPSUV, advirtió que el imperialismo mantiene una escalada de guerra psicológica y de desgaste para intentar dividir a las fuerzas revolucionarias.

En este sentido, instó a la militancia a permanecer en “resistencia activa y prolongada en todos los frentes: militar, político, económico, cultural y diplomático”.

“Que sepan los que quieran agredirnos que se van a encontrar aquí con un pueblo que no está dispuesto ni a rendirse ni a negociar nada, porque la libertad y la independencia no se negocian”, enfatizó.

Cabello subrayó que la defensa de la Patria es un honor y debe involucrar a todos los sectores sociales, desde trabajadores y campesinos hasta jóvenes y adultos mayores.

Asimismo, destacó la preparación de la Milicia y de la juventud venezolana en el Curso de Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria, como parte del compromiso de garantizar la soberanía nacional.

Finalmente, alertó que las agresiones contra Venezuela forman parte de un plan más amplio contra los pueblos de América Latina y el Caribe, por lo que exhortó a fortalecer la unidad nacional e internacional en defensa de la paz y la independencia.

T/CO