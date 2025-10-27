Diosdado Cabello cuestiona silencio de la jerarquía eclesiástica ante amenazas externas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, criticó este lunes el silencio de la jerarquía eclesiástica frente a las amenazas y acciones imperiales contra Venezuela, al tiempo que destacó la serenidad con la que se desarrolló la reciente canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Durante su rueda de prensa semanal, Cabello señaló que los altos representantes de la Iglesia católica no se han pronunciado ante los hechos de violencia ni ante los ataques perpetrados contra la paz del país. “No dicen nada; alguien les vendió la idea de que si vienen esas bombas solo le hacen daño a los chavistas, creen que tienen un poder divino que los protegerá”, expresó.

El dirigente recordó además que, durante los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002, la jerarquía eclesiástica tuvo participación activa al solicitar la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez y respaldar el golpe de Estado encabezado por Pedro Carmona Estanga. “Desde su posición deberían, al menos, ser imparciales”, subrayó, al tiempo que reconoció que los fieles católicos sí oran de forma sincera por la paz.

En otro orden, Cabello celebró que la canonización de los nuevos santos venezolanos transcurriera en completa normalidad, pese a los intentos de algunos sectores de sabotear el evento. “Quienes pretendían empañar un acto tan bonito para el pueblo se quedaron con las ganas”, manifestó.

Asimismo, recordó que la jerarquía eclesiástica impuso obstáculos durante años para concretar el proceso de santificación del llamado “Santo de los Pobres”, e incluso censuró en su momento la canción dedicada a su memoria por el músico Daniel Santos.

Finalmente, Cabello valoró que el pueblo venezolano haya podido celebrar con orgullo y fe el reconocimiento de dos santos nacionales.

T/CO