Diosdado Cabello denuncia ataques de EE.UU. contra Colombia y Venezuela

Durante el programa “Con el Mazo Dando”, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó al Gobierno de Estados Unidos de ejecutar acciones hostiles contra Colombia y Venezuela, a las que calificó como agresiones dirigidas a la “Patria Grande” latinoamericana.

Cabello sostuvo que los ataques no distinguen fronteras, y que tanto el pueblo colombiano como el venezolano han sido blanco de la misma estrategia imperial. “Son ataques a la Patria de Bolívar, a nuestros pueblos hermanos”, afirmó.

El dirigente también cuestionó el silencio de varios gobiernos de la región ante lo que considera una política de agresión por parte de la administración de Donald Trump. “Hay presidentes que prefieren mirar hacia otro lado. El imperialismo no tiene amigos, solo intereses. Cuando ya no les sirven, los desechan”, advirtió.

En ese contexto, reiteró que ningún país tiene legitimidad para intervenir en los asuntos internos de otro, ni para tomar decisiones que competen exclusivamente a sus ciudadanos.

Cabello también se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien reconoció como el primer mandatario de ese país que ha enfrentado de manera directa el narcotráfico. “Lo han atacado, lo han acusado, lo han amenazado. Pero es el único presidente colombiano que ha dado la cara contra el narcotráfico. Los anteriores no podían hacerlo porque eran parte del negocio”, aseguró.

Con estas declaraciones, Cabello reafirmó su postura crítica frente a las políticas de intervención extranjera y su respaldo a los líderes que defienden la soberanía de sus pueblos.

T/CO