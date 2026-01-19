Diosdado Cabello desmiente fake news sobre condecoración a agente de la CIA

El ministro de Interior, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, negó de forma contundente versiones falsas que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta condecoración a un representante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por parte del Gobierno venezolano.

Cabello, en su rueda de prensa semanal de la tolda roja, subrayó que las redes sociales se han convertido en “un arma recurrente para la manipulación de la verdad” y denunció que estas informaciones sin fundamentos se reproducen masivamente “sin que haya una rectificación”.

El Ejecutivo venezolano calificó estas versiones como parte de una campaña de desinformación dirigida a generar divisiones internas y socavar la cohesión del liderazgo político.

El gobierno bolivariano rechazó “categóricamente” tanto las versiones sobre la condecoración a agencias de inteligencia extranjeras como otras que sugerían “conversaciones secretas conspirativas” entre Cabello y autoridades estadounidenses, calificándolas de malintencionadas y destinadas a debilitar la integridad revolucionaria de su alto mando político.

Durante su intervención, Cabello afirmó que Venezuela ha sido objeto de múltiples campañas comunicacionales para desestabilizar al gobierno, mencionando a estructuras como el “Cartel de los Soles”, bandas criminales y terrorismo, y destacó que el pueblo está “curado” ante estos intentos de manipulación informativa.

El dirigente venezolano ratificó la importancia de la unidad nacional frente a lo que calificó como agresiones externas e internas, retomando el mensaje histórico de “unidad, lucha, batalla y victoria” legado por el comandante Hugo Chávez. Subrayó que esta estrategia política es el camino para enfrentar los desafíos actuales y avanzar en defensa de la patria.

Cabello también reiteró que el Ejecutivo se mantiene firme en el respeto a la Constitución y la “Diplomacia Bolivariana de Paz” para abordar las tensiones con Estados Unidos, tras lo que denominó “agresión imperialista” ocurrida el pasado 3 de enero, y agradeció la respuesta de movimientos sociales y la población por su apoyo a la causa revolucionaria.

T/CO