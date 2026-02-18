Diosdado Cabello destaca éxito de la unión cívico-policial en el despliegue de seguridad de Carnavales por la Paz 2026

El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó el éxito del dispositivo de seguridad durante el reciente asueto, atribuyendo los resultados positivos a la cohesión y el alto nivel de eficiencia de los organismos del Estado.

Cabello subrayó que el despliegue de más de 228.000 funcionarios en todo el territorio nacional no fue un acto de obligatoriedad, sino una demostración de «pasión y compromiso» por parte de hombres y mujeres que decidieron postergar el tiempo con sus familias para garantizar la paz ciudadana.

El Ministro extendió un reconocimiento especial a los cuerpos policiales, bomberos y Protección Civil, quienes mantuvieron una vigilancia constante en rutas y comunidades para prevenir incidentes relacionados con la ingesta de alcohol y otras situaciones de riesgo.

Asimismo, las declaraciones resaltaron la progresiva regularización del personal voluntario, quienes año tras año se integran con mayor profesionalismo a las labores de auxilio vial y prevención.

El ministro Cabello consideró que esta articulación permite que la población se movilice por las carreteras del país con la certeza de que contará con asistencia inmediata ante cualquier eventualidad. «El resultado es que la gente pueda salir de un sitio a otro y sepa que va a estar tranquila».

Destacó que esta labor conjunta entre profesionales y voluntarios es lo que permite consolidar un sistema de seguridad pública robusto y cercano a las necesidades del pueblo venezolano.

Prensa Presidencial