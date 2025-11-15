Diosdado Cabello destaca la fortaleza del pueblo para resistir las agresiones del imperio norteamericano

Como parte de la juramentación de los Comité Bolivarianos de Base Integral (CBBI), se realizó este sábado, una movilización en La Guaira en donde participó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

‎Durante su participación, Cabello destacó la fortaleza del pueblo venezolano para resistir las agresiones del imperialismo y garantizar la paz del país.

‎En el mismo orden de ideas, indicó que ya ellos (Imperio Norteamericano) llevan tres meses de haber intensificado las campañas contra Venezuela, «y aquí va el pueblo de Venezuela otra vez en victoria y va en victoria por una razón sencilla la unidad que caracteriza al pueblo de Venezuela».

‎Asimismo, resaltó la capacidad del pueblo para estar atentos y enfrentar cualquier amenaza contra la paz y seguir garantizando el desarrollo del país con trabajo.

‎Finalmente, aseveró: «allá están nuestros pescadores y pescadoras, los centinelas del mar, los que siempre avisan, los que salen en la madrugada, bien en la madrugada, a dar sus vueltas a dar sus rondas e informan, ven, detectan, tienen vigilias, inclusive en algunos cerros y para allá se meten e informan, pues, esos ellos no lo ven, ellos no ven que este es un pueblo humilde, este es un pueblo de hombres y mujeres humildes, un pueblo de hombres y mujeres de paz, un pueblo de hombres y mujeres de trabajo».

T y F/ Prensa PSUV