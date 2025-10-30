Diosdado Cabello destaca respaldo internacional a Venezuela frente a presiones de EE.UU.

Durante la más reciente emisión de su programa televisivo «Con el Mazo Dando», el secretario general del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó que diversos pueblos de América Latina y otras regiones han manifestado su respaldo a Venezuela ante las acciones hostiles provenientes del gobierno estadounidense.

Cabello, quien también ocupa el cargo de ministro de Interior, Justicia y Paz, señaló que la unidad entre los pueblos ha sido una respuesta firme frente a las amenazas externas.

“El imperialismo continúa sus intentos de desestabilización, pero hemos recibido muestras de solidaridad tanto de mandatarios como de ciudadanos en distintas partes del mundo”, afirmó.

Advirtió que las medidas adoptadas por Estados Unidos no solo impactan a Venezuela, sino que representan un riesgo para la estabilidad de toda la región. En ese sentido, hizo un llamado a la cohesión y al fortalecimiento del poder popular como vía para enfrentar los desafíos actuales.

T/CO