Diosdado Cabello: EEUU no tiene manera de mantener la narrativa contra Venezuela

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, una vez más ratificó, que el imperialismo norteamericano no tiene manera ni argumentos para sostener la narrativa sobre la supuesta droga que sale del país.

«Insisten en ignorar el 87% de la droga que sale por el Pacífico. Están preocupados solo por el 5%, que supuestamente debería salir por Venezuela, pero aquí le vamos dando palo», aseveró.

En tal sentido, durante la emisión número 547, manifestó que «este tema se le está escapando de las manos a quienes inventaron esta narrativa, no tienen forma ni manera de sostenerlo».

«Más allá que asesinen a algunas personas en alta mar, no tienen forma de demostrar que esas personas llevaban drogas o que eran narcotraficantes, para nada. No hay manera de hacerlo», aseveró.

Cabello resaltó que esto obedece «por la forma en que proceden ellos (EEUU), asesinar, disparen antes y averigüen después. Eso lo hicieron aquí en Venezuela con cualquier ciudadano».

Asimismo, ratificó que la droga que sale del Pacífico es llevada a Estados Unidos.

T/Con el Mazo Dando