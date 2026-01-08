Diosdado Cabello: «Ya lo dicen (EEUU) sin tapujo, el tema es el petróleo»

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró que en el Gobierno de Estados Unidos ya no ocultan que el motivo de su reciente agresión contra el país latinoamericano han sido sus grandes reservas de petróleo.

«El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas, y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo», afirmó, señalando que «lo dicen claramente».

Cabello rechazó una vez más la narrativa de EE.UU. sobre los supuestos lazos del presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico, tildándola de pretexto para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Recordó también que el propio Washington reconoce ahora que el Cartel de los Soles, al que adscribe a Maduro sin base alguna, no existe.

«La Justicia norteamericana dijo que ya no existía el Cartel de los Soles, que era solo una nomenclatura, pero que eso no existe», declaró.

Señaló que de la misma forma son falsas otras acusaciones que Washington ha lanzado contra Caracas, en particular las relacionadas con el terrorismo y los vínculos con grupos criminales.

Recursos venezolanos en la mira

El martes, Donald Trump anunció que las autoridades venezolanas «entregarán» a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios de mercado.

«Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos», publicó en Truth Social. Señaló que la venta se realizará a precio de mercado y que los ingresos obtenidos quedarán en sus manos, «para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

