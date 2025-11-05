Diosdado Cabello: El PSUV integrará 13 vicepresidencias en siete secretarias

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, presentó la propuesta de modificación de la estructura de la tolda roja, impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En ese sentido, sometió a votación que el partido viva un proceso de integración y simplificación de las vicepresidencias de la Dirección Nacional a una secretaría general y siete secretarias, “que garanticen mayor eficacia en la acción política”.

Tal como lo explicó el presidente Maduro, Cabello señaló que estas siete secretarías, más la secretaría general y la presidencia de la tolda roja, deben adaptarse a las diferentes coyunturas y agregó que la fusión de algunas vicepresidencias no significa la inactividad de las mismas.

En concreto, la propuesta es integral las 13 vicepresidencias actuales en siete secretarías, que deberán hacer propuestas semanalmente, permanentemente generan marchas, movilizaciones.

REDACCIÓN MAZO