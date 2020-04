Diosdado Cabello: Empresarios y comerciantes deberán asumir consecuencias de su plan especulativo

“Se les venden las materias primas subsidiadas, uno se pregunta ¿por qué tienen que subir los precios? Después no vengan a llorar. Les advierto que este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Lo primero es mucha consciencia de nuestro pueblo, pero llega un momento que eso cansa a nuestro pueblo”, aseveró el dirigente

____________________________________________________________________

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, exhortó a los empresarios y dueños de comercios a desistir de los ataque contra la economía del país y les advirtió sobre las consecuencias que deberán asumir de continuar con su plan especulativo.

Expresó su apoyo a la orden emitida por el presidente Nicolás Maduro, quien exigió combatir la especulación de empresarios y comerciantes en medio de la cuarentena para evitar la propagación de Covid-19.

La aseveración la hizo Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV, en el que afirmó: “Lo conversé con el compañero Presidente, y ha dado instrucciones para atacar la especulación”. Añadió que los especuladores “están desatados porque ellos creen que van a ser los únicos sobrevivientes de la pandemia”.

“No abusen del pueblo. Dejen quieto al que está quieto, porque si uno ve que les están dando créditos, que les venden las materias primas subsidiadas, uno se pregunta ¿por qué tienen que subir los precios? Después no vengan a llorar, les advierto que este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Lo primero es mucha consciencia de nuestro pueblo, pero llega un momento que eso cansa a nuestro pueblo”, aseveró.

IRRESPONSABILIDAD DE LA OPOSICIÓN

Acerca de los focos de Covid-19 detectados en la empresa Polar y en la escuela de beisbol en el estado Nueva Esparta, sostuvo que es resultado de la irresponsabilidad del sector opositor extremista, que desearía la propagación del coronavirus en el país para responsabilizar al Gobierno Bolivariano.

Este comportamiento “consigue de inmediato la solidaridad de la derecha, porque eso es lo que ellos andan buscando, que esa enfermedad se propague de una manera exponencial, para decir que en el coronavirus llegaría a Venezuela y no lo iban a poder controlar”, afirmó.

Sobre la empresa Polar, indicó que Lorenzo Mendoza “el mismo que vive especulando, que ha venido robando a los venezolanos”, estaba al tanto del foco de coronavirus en su empresa, y “de manera irresponsable lo mantuvo oculto, él lo sabía cuando se dirigió al país la semana pasada pidiéndole al pueblo que comprara cerveza porque si no no podía vender y envasar más alimentos. Eso es lo que hace, envasar, porque ese no siembra ni una mata de maíz en este país”.

Acerca del foco en Nueva Esparta afirmó que es muy grave ya que afecta a menores de edad, que “son llevados a campamentos deportivos bajo la promesa de que te voy a conseguir un contrato en Grandes Ligas”.

Cabello se preguntó dónde están los gobernadores opositores de Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui y Táchira durante la pandemia. En ese sentido, destacó que el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, trabaja incansablemente para recibir con todas las medidas preventivas a los compatriotas que regresan al país por la frontera.

Expresó que el abandono de la población se ve en entidades gobernadas por opositores. En Mérida, por ejemplo, el protector del estado, Jheison Guzmán, ha asumido las labores de contención de la Covid-19. Lo mismo pasa en Anzoátegui y en Nueva Esparta, donde los alcaldes chavistas han asumido labores de desinfección por la inacción de los gobernadores de estas entidades.

RECONOCIMIENTO A CHINA

Por otra parte, Cabello destacó el rol significativo de China en el combate contra la pandemia de Covid-19 en el mundo. Por esa razón, rechazó los ataques contra la nación asiática del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de desviar la atención sobre la crisis sanitaria ocasionada por la mala gestión de Donald Trump de la emergencia por la Covid-19 en su país.

“Nuestra solidaridad y reconocimiento al pueblo, Gobierno y partido de China”, manifestó.

ROBO DE RECURSOS DEPOSITADOS EN EL BCV

En materia política, el presidente de la ANC indicó a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, que autorizaron la transferencia de los recursos del Banco Central de Venezuela depositados en el Citibank a la Reserva Federal de EEUU para despojar a la República de este dinero, que tarde o temprano tendrán que responder por el robo de esos fondos públicos.

“Señores de la Asamblea Nacional, ustedes saben que aquí va a haber justicia tarde o temprano, asuman su responsabilidad. Esas actas tienen que aparecer en algún lado, quiénes fueron los que votaron en esa cosa, que se reúnen en el salón de fiesta donde vive Juanito Alimaña (Juan Guaidó)”, apuntó.

Es necesario mantener medidas contra la Covid-19

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, reiteró al pueblo venezolano la necesidad de mantener las medidas contra la Covid-19 y que solo se volverá a una plena normalidad cuando se disponga de la vacuna contra este virus.

“No se expongan, cumplamos lo que tengamos que cumplir. En la medida que cada quien cumpla su trabajo, haga lo que tiene que hacer, vamos a salir de esto más rápido. El que crea que esto va a volver a ser como era en diciembre del año 2018, se equivocó. No hay manera de que eso vuelva a ocurrir hasta que se no descubra la vacuna contra el coronavirus y se le de fin definitivo”, aseveró.

“Casos de narcotráfico en Falcón y Carabobo no son aislados”

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que investigaciones recientes sobre el narcotráfico revelan que los implicados ligados a grupos políticos de la derecha están lavando dinero mediante la adquisición de suntuosos bienes y la creación de fundaciones para meterse en los barrios.

Así lo aseguró al referirse a la detención en el estado Falcón, el pasado martes 21, del coordinador regional del partido de ultraderecha Vente Venezuela Edison Segundo Oviedo Quero, por presuntas actividades relacionadas con la red de narcotráfico del Cartel de Paraguaná.

“Contra todos esos vamos. Nadie crea que los casos de Falcón y Carabobo son aislados, ya verán, eso tiene sus réplicas en otros lados del mundo. Porque no podemos permitir que en Venezuela el narcotráfico se apodere de la política como en Colombia, donde Pablo Escobar Gaviria tenía una bancada en el Congreso”, afirmó.

Subrayó que la guerra que intentaron por redes sociales contra los gobernadores Víctor Clark, Rafael Lacava y el director del Cicpc, Douglas Rico, con la que trataron de vincularlos al narcotráfico, “no llegará a ningún lado porque cuando eso se registra lo que salen son los escuálidos anotados allí y eso no hay que politizarlo, hay que investigarlo profesionalmente. El chavismo no tiene nada que ver con eso”.

T/Leida Medina Ferrer

F/Con el Mazo Dando

Caracas