Diosdado Cabello: En más de 180 mil asambleas comunales se escogieron los CBBI

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando, explicó que las asambleas para la escogencia de los Comités Bolivarianos de Bases Integrales (CBBI) culminará este jueves 13 de noviembre.

«Se está proponiendo un comité para pasar de lo individual a lo colectivo, en una dirección grupal, siguiendo el ejemplo del presidente Nicolás Maduro que todas sus decisiones las consulta al Pueblo», señaló.

Precisó que, gracias a ese trabajo, se han recibido reportes de más de 180 mil asambleas en todo el país que corresponden a cada calle de los Circuitos Comunales, esto como una nueva restructuración de la gobernanza popular y protagónica.

«Este trabajo nos permitirá sincerar en cuáles hay y donde no existe equipo político para luego ir a construir esta estructura allí», precisó.

T/REDACCIÓN MAZO