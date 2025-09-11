Diosdado Cabello: Enemigo que pise suelo venezolano se va a encontrar con un Pueblo unido

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, sostuvo que todo aquel que «pise suelo venezolano se va a encontrar con un Pueblo unido».

Aseveró que «al enemigo, ni agua, ni agua. La guerra de resistencia, 100 años va ser poco».

«Con la moral nuestra no van a poder nunca», sentenció la referirse al curso de ‘Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria´, de Juventud (JPSUV), para prepararse ante las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela.

En ese sentido, afirmó que «en todas las instancias y en cualquier lugar nos les vamos aparecer. donde aparece uno, aparecen dos y tres. Tienen que respetar a Venezuela. A los cobardes no los respeta nadie, nadie».

Durante la emisión número 542, comentó sobre las diversas estrategias, acciones y entrenamientos recibidos por los jóvenes revolucionarios en el citado entrenamiento de resistencia, entre los que figura el disparar los fusiles en varias modalidad, las técnicas de explosivos, la táctica de rápel, orientación diurna y nocturna.

«Nosotros tenemos nuestro propio método, Venezuela tiene su propio método de resistencia (…) porque además de unidos debemos estar preparados», señaló.

Cabello desestimó las burlas de la extrema derecha en torno al Entrenamiento Básico, «comenzaron a burlarse, sigan burlándose, no importa: Aquí los esperamos. Los bocones desde afuera hablando tonterías».

T/Con el Mazo Dando