Diosdado Cabello: Esperamos que la paz siga imponiéndose y que Venezuela avance es su recuperación

Diosdado Cabello Rondón aseguró que los traumas que dejaron los bombardeos de Estados Unidos sobre niños, niñas y sus padres generaron una «lenta» reincorporación a las aulas luego del asueto navideño.

«En los primeros dos días la reincorporación fue de 80%, pero hoy día estamos al 100% de la asistencia de los niños a clase, y era lógico por el miedo de padres y niños que cayera una bomba que son lanzadas sin ningún tipo de escrúpulos, pero nosotros esperamos que la paz siga imponiéndose y que Venezuela sea territorio de paz, y los que murieron dejan una lección para todos», indicó.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sostuvo que el país retorna a la normalidad de la mano de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez según lo dispuesto en la Constitución.

T/REDACCIÓN MAZO