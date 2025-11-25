Diosdado Cabello: ¡Está claro que EEUU lo que quiere es robarse los recursos de Venezuela!

Durante la Gran Marcha en Caracas por la defensa de los símbolos patrios, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, denunció que Estados Unidos busca apropiarse de los recursos naturales del país.

«Ya para el mundo entero está claro que los EEUU lo quiere es robarse, y quiero enfatizar en el término, los recursos naturales de Venezuela», afirmó Cabello durante la concentración.

El dirigente aseguró que esta es la razón por la que ha fracasado la narrativa estadounidense sobre el narcotráfico, los grupos terroristas y el llamado Cartel de los Soles, y ahora intentan justificar sus acciones con la excusa de un supuesto “cambio de régimen”. «Porque todo se les ha caído y se les ha caído, porque nosotros siempre, siempre, hemos predicado con la verdad», enfatizó.

Cabello también se refirió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la campaña de desinformación contra Venezuela: «Las mentiras de Marco Rubio y su narrativa contra Venezuela se estrellarán contra la dignidad de este Pueblo».

Señaló que el imperialismo norteamericano intenta aplicar la misma fórmula utilizada en otros países como Iraq, Siria, Libia y Afganistán, usando mentiras para desprestigiar a la nación y justificar su intervención.

Además, el dirigente destacó que desde Estados Unidos opera el cartel más grande de tráfico de drogas en el mundo: «Nadie en este mundo ha visto que en alguna ciudad de EEUU haya sido detenido el jefe de una mafia, ellos son el principal consumidor de drogas en el mundo».

T/CO