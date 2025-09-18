Diosdado Cabello: “Estamos del lado de los pueblos dignos que han decidido ser libres”

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmó este jueves que Venezuela siempre se ha mantenido al lado de los pueblos que luchan por su libertad, en un momento en que el país enfrenta agresiones del imperialismo estadounidense.

Durante su encuentro con la delegación del Partido Comunista de Cuba, Cabello destacó la historia de resistencia del pueblo venezolano y subrayó que la cooperación con Cuba simboliza la hermandad y solidaridad entre naciones libres.

«El enemigo es común desde siempre, pero ahora de una manera más voraz. El que se mete con Cuba se mete con Venezuela y viceversa», expresó.

En la actividad, ambas delegaciones firmaron un acuerdo de cooperación y organización, con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos partidos y profundizar la colaboración política, diplomática y comunicacional. Cabello agradeció la solidaridad histórica de Cuba con la Revolución Bolivariana y aseguró que la dirigencia del PSUV continuará trabajando bajo la ideología del Comandante Hugo Chávez, promoviendo una revolución pacífica, pero preparada para enfrentar cualquier agresión.

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, reafirmó el respaldo de la isla a la defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela, reiterando el compromiso de mantener a América Latina como zona de paz y no injerencia.

El encuentro contó con la participación de altos representantes del PSUV y del Partido Comunista de Cuba, consolidando una alianza estratégica que refleja la determinación de ambos países por fortalecer la integración y la resistencia frente a los ataques imperialistas.

T/CO