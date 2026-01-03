Diosdado Cabello: ¡Este Pueblo sabe lo que tiene que hacer!

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, afirmó que «Venezuela sabe lo que tiene que hacer y nuestro Pueblo sabe lo que tiene que hacer (…) Tenemos ya 28 semanas de las primeras amenazas y hoy concretaron un ataque artero y vil contra un Pueblo que dormía. Cobardemente atacaron a nuestro Pueblo».

En palabras dirigidas al país agradeció a los hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de seguridad del país, quienes durante toda la noche y madrugada de este sábado 03 de enero han estado de pie. En ese sentido manifestó que han estado «dando vueltas por Caracas, en patrullaje y haciendo su trabajo».

T/REDACCIÓN MAZO