Diosdado Cabello: Integrantes del extremismo nacional y del imperialismo son unos inmorales

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, enfatizó que sin duda algunas los integrantes del sector opositor extremista nacional y del imperialismo norteamericano «son unos inmorales».

«Son unos inmorales, siempre han sido unos inmorales, si usted comete el error de creerle al imperialismo un día, ya usted perdió. Cuando ellos dicen una cosa, crea otra», destacó.

Así lo sostuvo al referirse a una publicación del exembajador de Estados Unidos, James Story, en la que reconoció que la finalidad de dañar la economía de Venezuela, era para obligar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a negociar su salida del poder.

«Esta descubriendo el agua tibia, pero cuando él estaba allí (en su cargo) decía: ‘No, eso va a ser solo contra ellos (las autoridades de Gobierno Bolivariano)», aseveró durante la emisión número 546.

Cabello recordó que «Toy» Story «tenía una oficina en Colombia desde donde conspiró contra nuestro país, robó como un loco junto a Guiadó, Leopoldo López. Ese debe estar recontra millonario, porque él era parte de esa banda de Julio Borges, de Guanipa».

T/Con el Mazo Dando