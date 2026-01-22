Diosdado Cabello: La dirigencia extremista de Venezuela carece de capacidad y respeto para gobernar el país

El secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que la oposición extremista no tiene la capacidad ni cuenta con el respeto del pueblo para llevar las riendas del país.

«Cada declaración emitida por voceros estadounidenses no constituye, simplemente, una intervención pública, sino un recordatorio incómodo de que la dirigencia extremista de Venezuela carece de capacidad para gobernar el país y, aún más, de respeto hacia sí misma», afirmó.

Durante su programa Con El Mazo Dando, Cabello señaló que cada vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menciona a Venezuela, sectores de la oposición encabezados por María Corina Machado reaccionan con evidente nerviosismo.

Cabello señaló que María Corina Machado y su entorno reaccionan con desesperación ante cualquier señal de la Casa Blanca, evidenciando «una falta de respeto propio y de autonomía». «Cada intervención de algún vocero de Washington es un recordatorio incómodo de que esa oposición no puede gobernar Venezuela y, peor aún, no se respeta ni a sí misma», aseveró. Por otra parte, el también ministro de Interior, Justicia y Paz destacó que existe un reconocimiento a la labor del Gobierno nacional: «Hoy Trump, entendiendo las diferencias que nunca se han negado, reconoció el trabajo que venimos haciendo frente a esta coyuntura». Advirtió que este escenario no debe leerse como una rendición, sino como una realidad que la oposición prefiere ignorar debido a su soberbia.

T/CO