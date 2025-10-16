Diosdado Cabello: La paz no se compra, pero hay gente que compra premios de la paz

Este miércoles, durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando conducido por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que la Paz no se compra, e hizo referencia a quienes reciben «reconocimientos» a pesar de no ser merecedores y que su accionar sea lo contrario.

En referencia a la entrega a la fascista de ultraderecha María Corina Machado del Nobel de la Paz, Cabello aseguró que «la paz no se compra, pero hay gente que compra premios de la paz; son premios que se compran como comprarse un par de zapatos, pero usted la paz no la compra».

En este sentido, inspirado en el pensamiento bolivariano, aseguró que la paz debe estar acompañada por la justicia.

«Cuánto hay que esforzarse para conseguir la paz, cuánto sacrificio, desprendimiento, revolucionario o una revolucionaria se desprende de lo único que es dueño; su vida», apuntó y agregó que «esa es la diferencia entre el Chavismo y los sectores estúpidos, vende Patria, arrastradísimos del imperialismo, mientras ellos viven peleando, nosotros estamos cada día más unidos».

Asimismo, valoró el acto que sostuvo el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros con distintos sectores del país qué buscan poner por delante en la paz y el respeto a la soberanía .

En el marco de la unidad nacional, asegura que cuando el presidente llama a finas no solo deben salir los Chavistas «al llamado acudieron una cantidad enorme de venezolanos y venezolanas que no tienen nada que ver con la política, que no son afines de la Revolución, hay gente de la oposición que ama su país»

T/Con el Mazo Dando