Diosdado Cabello: La UNES es el sueño del Comandante Hugo Chávez hecho realidad en Revolución

Este miércoles 25 de febrero, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, rindió homenaje a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en el marco de la conmemoración de su 17º Aniversario de su creación.

«Un sueño del Comandante Hugo Chávez hecho realidad en Revolución», destacó durante su programa Con el Mazo Dando, en emisión número 562, en el que afirmó que «yo decía en estos días que ser policía está de moda, porque hay cosas que van cambiando».

En ese sentido, precisó que a diferencia de años anteriores, solo el año pasado, «había siete mil jóvenes con solicitud para entrar en la UNES, pasamos ahora a 32 mil jóvenes que ha hecho su solicitud».

Cabello recordó que en Venezuela los bomberos eran voluntarios, «todos con un gran valor de dejar todo para ser bombero».

«Hoy día prestan su servicio, se forman para ser bomberos, En general vamos sumando poco a poco, profesionalizando para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer», afirmó.

