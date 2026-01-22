Diosdado Cabello: La verdad comienza a ponerse de relieve pese a campañas mediáticas falsas para nutrir relatos del extremismo

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que, mientras para el pueblo es difícil pasar la página y superar las secuelas del bombardeo contra varias entidades del país por parte de Estados Unidos, para el extremismo apátrida solo le queda la mentira para justificar esta acción cobarde imperialista.

«Aquí nuestro pueblo va pasando la rabia, el dolor, hasta el luto, mas de cien muertos, eso no es fácil, asumirlo y pasar la página, son marcas, cicatrices que están allí presente todos los días, lo vemos en la cara de los niños aquí en Caracas, sobre todo, aterrorizados y asustados todavía porque una noche comenzaron a caer bombas», señaló.

Agregó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez «se mantiene al frente de esta batalla respondiendo como saben hacerlo los venezolanos con diplomacia y la verdad».

«La verdad es un baja en esta batalla, sin embargo, hemos observado que la verdad comienza a resucitar, a nacer y ponerse de relieve ante los hechos, pero como la verdad sale y surge, comienzan las campañas mediáticas falsas para acompañar los relatos del extremismo», apuntó.

En este orden de ideas, aseveró que la mediática proimperialista a través de la mentira buscan que la población piense que está ocurriendo algo y crear divisiones a través de la mentira sin ningún tipo de escrúpulos.

T/Con El Mazo Dando