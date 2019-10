Diosdado Cabello: Latinoamérica escogió la ruta de la revolución

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó que Latinoamérica ya escogió una ruta y es la revolución de los pueblos.

Este jueves los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se movilizaron junto al pueblo, en Caracas, para expresar su apoyo a la población de Bolivia, Chile, Ecuador y Haití, que se encuentra luchando por la defensa de su soberanía, ya que se han visto afectados por medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (Twitter»Comienza a sentirse la brisa bolivariana de los pueblos libres. No hay forma de detenerlo, sino será peor para ellos (Estados Unidos)», enfatizó Cabello durante la movilización en rechazo a la injerencia del gobierno estadounidense y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.

Igualmente, denunció que el gobierno de Estados Unidos quiere repetir en Bolivia el guión del golpe de Estado, pretendiendo imponer a un presidente como trataron de hacer en Venezuela, con el dirigente de derecha Juan Guaidó.

«Estados Unidos repite en Bolivia el golpismo, el guión de designar a un presidente como lo hicieron en Venezuela cuando colocaron a Juanito Alimaña (Juan Guaidó). Estados Unidos no tiene moral», dijo Cabello

Asimismo, aseveró que en Venezuela es absolutamente imposible que la derecha vuelva gobernar. «No podrían hacerlo ni un día, no busquen a este pueblo, no los traten de engañar. Nos siguen bloqueando desde Estados Unidos, por cada sanción que nos hagan, los venezolanos seguirán luchando y venciendo porque no nos vamos rendir y la mejor respuesta es el pueblo en la calle», sostuvo.

Como parte del aniversario 231º del natalicio del héroe independentista Rafael Urdaneta, el PSUV convocó este jueves a dos grandes movilizaciones: una en Maracaibo y otra en Caracas , para expresar el rechazo a la injerencia extranjera y contra las políticas neoliberales que quieren aplicar en la región.

«Nuevamente sale el pueblo a la calle para ratificar el proceso de independencia verdadera de nuestra Patria. Aquí en Venezuela, el chavismo ha demostrado que sale a marchar en paz», resaltó Cabello.

F/AVN

F/Twitter