Diosdado Cabello lideró marcha en Caracas exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, encabezó este martes la Gran Marcha de Mujeres en Caracas, donde exigió al mundo que devuelvan al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, secuestrados durante la operación militar estadounidense del pasado sábado.

“Hoy las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia”, afirmó Cabello, destacando la participación de las mujeres venezolanas como “baluarte y vanguardia de la Revolución”.

El dirigente subrayó que la movilización también busca denunciar al imperialismo norteamericano y su “terrible crimen” contra Venezuela.

Cabello señaló que la operación de EE.UU. ha generado un sentimiento antinorteamericano en el país, tras la muerte de civiles durante los hechos y el secuestro del presidente y la primera dama. “Los que se ríen hoy de su propia desgracia no entienden que aquí todavía sigue la Revolución Bolivariana”, afirmó.

El dirigente resaltó además que, aunque de la Revolución trascendió el Comandante Hugo Chávez, “al presidente Nicolás Maduro sí nos lo van a regresar”, y enfatizó que la transformación política en Venezuela trasciende a cualquier persona: “Los que hoy celebran el secuestro no han entendido que aquí hay una transformación de un Pueblo”.

Cabello rindió un reconocimiento especial a Cilia Flores, destacando su valentía al defender al mandatario durante el secuestro: “Ese día se llevaban solo a Nicolás y ella se paró y dijo que si se lo llevaban a él tenían que llevarla a ella. Es un ejemplo esta compañera”.

El acto en Caracas reunió a miles de mujeres que exigieron la liberación inmediata del presidente Maduro y de su esposa, consolidando el llamado del PSUV a la unidad y la resistencia frente a lo que califican como agresión extranjera.

T/CO