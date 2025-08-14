Diosdado Cabello llama a la unidad nacional frente a amenazas internas y externas

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un llamado a la unidad patriótica y a la defensa activa de la soberanía nacional, ante los constantes embates del imperialismo y sus aliados internos, por lo que la lealtad a la patria debe ser firme y colectiva.

Cabello también abordó el tema del fallido atentado que se planeaba ejecutar en Plaza Venezuela, Caracas y condenó el silencio de sectores radicales de la oposición, a quienes vinculó con actos violentos y cuestionó su falta de pronunciamiento tras el frustrado ataque.

“Si lo de Plaza Venezuela se hubiese concretado, estarían todos adjudicándose el hecho desde supuestas organizaciones clandestinas con nombres extravagantes. Como fracasaron, guardan silencio. Y seguirán fracasando, así que seguirán en silencio”, expresó Cabello con tono irónico.

Además, reafirmó que el Estado venezolano mantiene su compromiso con la seguridad ciudadana y advirtió que cualquier persona involucrada en acciones violentas será sometida a la justicia.

Cabello instó al pueblo venezolano a mantenerse alerta y unido ante posibles agresiones. “No esperemos gestos nobles de quienes nos atacan. Este es un momento para reafirmar la lealtad y fortalecer la unidad nacional”, concluyó.

T/Yorcellys Bastidas