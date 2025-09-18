1758153407464323545xg

Diosdado Cabello llamó al Pueblo a prepararse para lucha armada ante amenazas del imperialismo

ImpactoNacionales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la transmisión  543 de su programa Con El Mazo Dando, llamó al Pueblo  a prepararse a través de las armas ante las amenazas del imperialismo de Estados Unidos y sus aliados en lo interno del país.

«Estamos obligados ante las amenazas del imperialismo y sus aliados  a prepararnos  para una transición de la lucha no armada a la lucha armada, en conciencia bajo dos conceptos fundamentales: el primero resistencia activa prolongada  y el segundo ofensiva permanente», recalcó Cabello.

Asimismo, hizo énfasis en la lección que el Pueblo debe darle a los que osen pisar duelo patrio haciéndole sufrir para abandonar Venezuela una vez hallan entrado a imponer un gobierno títere.

T/Con el Mazo Dando

