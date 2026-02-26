Diosdado Cabello: Los vendepatria no han podido ni podrán con el Bolivarianismo de los venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que en la Batalla de los Puentes del pasado 23 de febrero de 2019 en el estado Táchira, se enfrentaron los Bolivarianos amantes a la Independencia y los Santanderistas arrodillados al imperialismo.

«Esa fue una gran victoria del Pueblo venezolano, del sentir auténtico Bolivariano, porque los Santander no pudieron en aquel entonces ni tampoco van a poder ahorita», enfatizó durante la transmisión 562 de su programa Con El Mazo Dando.

