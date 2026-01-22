Diosdado Cabello: No tienen vergüenza los que celebraron las bombas sobre nuestro país

Diosdado Cabello fustigó a los fascistas apátridas que celebraron el bombardeo de Venezuela por parte de los Estados Unidos en pasado 3 de enero.

«No tienen vergüenza de ningún tipo los que celebraron las bombas sobre nuestro país, brindaron, supuestos venezolanos alegres por las bombas que estaban cayendo en Venezuela, eso es asqueroso, muy asqueroso que ciudadanos nacidos en este país celebraran lo que estaba ocurriendo», indicó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando número 559, apuntó que estas actitudes aborrecibles dejaron al desnudo la crueldad de estos palangristas y políticos extremistas que siguen chocando con la realidad de un país que se mantiene firme con la Revolución Bolivariana en el poder.

T/Con información de Con El Mazo Dando