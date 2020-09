Diosdado Cabello: Nuestro pueblo organizado se prepara para una nueva victoria

De cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional (AN) y ponerla al servicio de la Patria, “nuestro pueblo organizado se prepara para una nueva victoria, victoria épica contra las fuerzas imperialistas y sus aliados”, afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Durante su programa Con el Mazo Dando número 311 del miércoles, Cabello instó a los integrantes del Gran Polo Patriótico (GPP) a no caer en provocaciones, ni en chismes de agentes inescrupulosos que solo buscan dividir a las fuerzas revolucionarias: “Yo le hago un llamado a los candidatos y candidatas del GPP no caigamos en esa pelea, que peleen solo, nosotros sigamos en nuestro trabajo, no caigamos en provocaciones”.

Recordó que la propuesta del GPP es el Plan de la Patria, por ello se incluyen candidatos y candidatas de todos los sectores, “ningún candidato debería estar promoviéndose solo, nuestra propuesta es la construcción de nuestro socialismo, sin pena, sin vergüenza de ningún tipo”.

“Los chavistas no somos excluyentes y es por eso que el comandante Hugo Chávez salió de las entrañas del pueblo y algunos no lo quisieron entender”, destacó.

T/VTV