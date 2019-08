Diosdado Cabello: Nueva agresión imperial ha levantado un sentimiento de nacionalismo en Venezuela

La nueva arremetida perpetrada por la Administración Trump contra el país ha generado un sentimiento de nacionalismo en la Patria venezolana, así lo expresó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello Rondón.

“Una agresión de este tipo no es contra los chavistas nada más, es una agresión contra todo nuestro país y se ha levantado un sentimiento de patria, un sentimiento de nacionalismo y de amor por nuestro país, por nuestro suelo patrio ante una nueva agresión del imperialismo”, afirmó en transmisión de Venezolana de Televisión.

Durante la concentración que se lleva a cabo en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), calificó la decisión del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) como un acto genocida.

“Una nueva agresión en medio de la locura de los genocidas que gobiernan a EEUU, un acto de genocidio contra un pueblo, ya lo han intentado contra Cuba, lo intentaron contra Corea del Norte, lo intentaron contra Irán, lo han intentado ahora contra Venezuela y no han podido”, afirmó.

El pasado lunes Donald Trump firmó una orden ejecutiva que formaliza el bloqueo total contra la nación venezolana, decisión que perjudicará a toda la población refiere Cabello. “Lo que han hecho es marcar de sufrimiento al pueblo, poner a los pueblos a sufrir, incluido el pueblo opositor aquí en Venezuela”, recalcó.

Aseguró que la política de EEUU contra Venezuela es equivocada, dado que bajo ninguna presión el pueblo de Venezuela va a ceder. “El gobierno genocida de Donald Trump está absolutamente equivocado con Venezuela, no nos vamos a rendir, estas cosas lo que hacen es unirnos más ensancharnos el amor de patria. Hemos comprobado, no solo aquí en Caracas sino en toda Venezuela manifestaciones de repudio a esta orden de Trump que en verdad lo que hace es legalizar en su territorio lo que hace en la práctica desde hace 4 o 5 años contra Venezuela”, enfatizó.

Destacó que ante esta nueva arremetida del imperio estadounidense contra la República dirigentes de la oposición celebraron la medida que implica el bloqueo total del país, lo que impediría el ingreso incluso de alimentos y medicinas para la población. «A uno le sorprende el nivel de desnaturalización de la política cuando sectores de la derecha se alegran y hacen una fiesta cuando le imponen sanciones a su propio pueblo, para que su pueblo sufra y son los que creen que van a arreglar esto», resaltó.

Señaló que para la Administración Trump los representantes de la oposición venezolana son irrelevantes dado que no les consultaron que firmarían la orden ejecutiva contra el país. «La oposición no sabía absolutamente nada de la decisión, tanto que mientras eso ocurría seguían llamando al diálogo y EEUU exige dentro de las cosas que dice, es que ya basta de diálogo, nosotros no nos vamos a cansar de dialogar con quien sea, donde sea por la paz del país», aseveró.

Este miércoles, el pueblo de Caracas se movilizó para conmemorar los 200 años de la Batalla de Boyacá ocurrida el 7 de agosto de 1819 en Colombia, en contra del imperio español, victoria del Libertador Simón Bolívar que sella la independencia de la Nueva Granada.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Con el Mazo Dando