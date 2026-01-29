Diosdado Cabello: Poco a poco el país va tomando la senda que traía

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, enfatizó que el Pueblo venezolano está venciendo y poco a poco va tomando el rumbo que traía antes del ataque del imperialismo el pasado 03 de enero.

“Estamos venciendo, con un manejo a pulso de toda la situación; sin estridencia, sin escándalos, sin peleas. Hemos ido poco a poco logrando que el país se en rumbe”, expresó durante su programa Con el Mazo Dando N° 560

En ese contexto, indicó que hoy el país tiene tres tareas fundamentales, para las cuales es fundamental la unidad y la organización para que se logren sin ningún tipo de problemas.

Entre las primeras tareas destacó la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. “Es la tarea principal que tenemos en estos días y todos los que vengan hasta su liberación”, dijo.

Asimismo, precisó que como segunda tarea “tenemos la preservación de la paz y tranquilidad en el país”. Al tiempo, señaló que el tercero es lograr la estabilidad y el progreso económico.

Con respecto al tercer punto, recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado la conformación de unos fondos sociales para el desarrollo. “Poco a poco comienza el país a moverse y a retomar la senda que traía”, reiteró.

T/REDACCIÓN MAZO