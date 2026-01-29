Diosdado Cabello: Proceso de excarcelaciones continuará porque lo ordenó el presidente Maduro

El secretario general del Partido Socislista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, enfatizó que las excarcelaciones fueron ordenadas desde el pasado mes de diciembre, por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En este sentido, informó que este miércoles fueron excarcelados 23 ciudadanos más. «La Revolución Bolivariana, donde nosotros, los factores del Estado, han sumado 808 liberaciones hasta ayer (…) y salieron el día de hoy, en la mañana, y vamos sumando, fueron 23 que salieron hoy en la mañana y seguimos revisando cada caso”, informó.

Durante su programa Con el Mazo Dando, en su emisión número 560, Cabello abordó el tema de las liberaciones “de personas que se hacen llamar presos políticos, pero no son presos políticos (…) eso lo ordenó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre y de antes, incluso; nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad”.

En este sentido, Cabello calificó de hipocritas a quiene piden libertad de supuestos presos políticos y apaluden el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

«Quiero aclarar quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela, hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Lo aplauden, él es un preso político, porque no piden por él también. Es la hipocresía», destacó.

Afirmó que hasta este martes 27 de enero, «iban 808 ciudadanos liberados, cada uno con su condición, ha habido nacionales y extranjeros».

«Han sido liberados, lo que pedimos es que esos que han sido liberados, que entiendan dos cosas: mientras estuvieron ahí los sectores opositores ni los nombraron, ni los visitaron y menos estuvieron pendientes de su familia», afirmó.

En segundo lugar, Cabello aseguró que su liberación obedece también a un plan «presentado por la compañera Delcy Rodríguez, el de la Convivencia y Paz».

T/UN